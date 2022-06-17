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Şampiyon yaptı ama yetmedi! Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, koç Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Koç Dimitris Itoudis'in ise açıklanması an meselesi!

Ekleme: 17.06.2022 - 17:15 Güncelleme: 17.06.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.

Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ITOUDIS YOLDA
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