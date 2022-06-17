Şampiyon yaptı ama yetmedi! Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, koç Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Koç Dimitris Itoudis'in ise açıklanması an meselesi!

ING Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko, başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.



Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.



Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



ITOUDIS YOLDA

Geçtiğimiz günlerde kulübü CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'in Fenerbahçe Beko'da yeni koç olması bekleniyor