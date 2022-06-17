Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdı.



ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.



İşte yapılan açıklama;



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.



Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.



Aleksandar Djordjevic’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.



ITOUDIS BEKLENİYOR



Fenerbahçe Beko'da başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'in getirilmesi bekleniyor.