Yeni sezonda THY EuroLeague'de mücadele edecek takımlar açıklandı!

THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.

THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar duyuruldu.



Sırbıstan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia EuroLeague'e dahil edildi.



İşte 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'te mücadele edecek takımlar;



Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

ALBA

Monaco

Milan

Baskonia

Kızılyıldız

Barcelona

Bayern Munich

Asvel

Maccabi

Olympiacos

Panathinaikos

Partizan

Real Madrid

Valencia

Bologna

Zalgiris



