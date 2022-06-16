Yeni sezonda THY EuroLeague'de mücadele edecek takımlar açıklandı!
THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.
THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar duyuruldu.
Sırbıstan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia EuroLeague'e dahil edildi.
İşte 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'te mücadele edecek takımlar;
Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
ALBA
Monaco
Milan
Baskonia
Kızılyıldız
Barcelona
Bayern Munich
Asvel
Maccabi
Olympiacos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Bologna
Zalgiris
Sırbıstan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia EuroLeague'e dahil edildi.
İşte 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'te mücadele edecek takımlar;
Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
ALBA
Monaco
Milan
Baskonia
Kızılyıldız
Barcelona
Bayern Munich
Asvel
Maccabi
Olympiacos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Bologna
Zalgiris