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Yeni sezonda THY EuroLeague'de mücadele edecek takımlar açıklandı!

THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar açıklandı.

Ekleme: 16.06.2022 - 14:48 Güncelleme: 16.06.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
THY EuroLeague 2022/23 sezonunda mücadele edecek takımlar duyuruldu.

Sırbıstan'dan Partizan ve İspanya'dan Valencia EuroLeague'e dahil edildi.

İşte 2022/23 sezonunda THY EuroLeague'te mücadele edecek takımlar;

Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
ALBA
Monaco
Milan
Baskonia
Kızılyıldız
Barcelona
Bayern Munich
Asvel
Maccabi
Olympiacos
Panathinaikos
Partizan
Real Madrid
Valencia
Bologna
Zalgiris

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