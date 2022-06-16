TFF'de yeni başkan belli oluyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı olağanüstü genel kurulda seçiliyor. Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak giriyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli ve mali genel kurulu, Ankara’da gerçekleştiriliyor.
TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.
Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.
TFF başkanlık seçimi tek adaylı gerçekleştiriliyor.
Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.
Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.
TFF başkanlık seçimi tek adaylı gerçekleştiriliyor.
Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan