  • USD: 17,26 - 17,29
  • EURO: 18,08 - 18,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TFF'de yeni başkan belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı olağanüstü genel kurulda seçiliyor. Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak giriyor.

Ekleme: 16.06.2022 - 11:23 Güncelleme: 16.06.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli ve mali genel kurulu, Ankara’da gerçekleştiriliyor.

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.

Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.

TFF başkanlık seçimi tek adaylı gerçekleştiriliyor.

Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:

Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!
Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Miçotakis'ten geri adım: Dikkat çeken Erdoğan mesajı...
Kadıköy'de Öcalan'a destek için yürüyenlere operasyon
Polise saldıran DBP'li Saliha Aydeniz'i kınayamayan CHP'li Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor'
Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde gazetecilerin TSK'nın faaliyetlerini PKK'ya bildirdiği ortaya çıktı!
Sancaktepede yıkamaya götürülen İETT otobüsü kontrolden çıkarak otomobile çarptı
Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affı! Kimler yararlanacak? Hangi yılları kapsıyor?
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
CHP'den FETÖ imamına adreslim ihale!
Mahir Ünal 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtladı!
Yavuz Bingöl'ün acı gününde İBB'den büyük ayıp!
Bakan Soylu 'videoyla ispat' önerisinde bulundu! Yunan vekiller suspus oldu!
PKK'lı vekilden İsveç'e yeni tehdit! Türkiye'nin taleplerini karşılamayın!
Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM'de kabul edildi!
Fed faiz kararı belli oldu!
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş İsveç-Finlandiya açıklaması!
Yunan basını Stoltenberg'i 'eşit mesafede durmakla' suçladı!
Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Balığın kafasından çıkarılıp 5 TL'ye satıyor! Yok satıyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Whatsapp'a 'rahatsız etme' modu geliyor

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Ünlü kumpircinin sır ölümü! Elinde tabanca ve kurşun var! Yara izi ve kan yok!

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Köpeği çaldı, boğazını sıkıp sahibine saldırdı! 'Olmaz olsun böyle komşu'

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Büyükçekmece'deki E-5 yolunu inekler kitledi

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Bir bölge o bitkiye karşı teyakkuza geçti