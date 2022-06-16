Shakira'dan sonra Pique'ye bir darbe daha!

Barcelona, ünlü şarkıcı Shakira ile 12 yıllık ilşkisi son bulan Gerard Pique'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Xavi, yeni sezonda Katalan ekibinde güçlü bir kadroyla çalışmak isterken 35 yaşındaki İspanyol savunmacının üstünü çizdi. Ancak Pique sözleşmesinden geri adım atmıyor...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, eski takım arkadaşı ve yeni öğrencisi olan Gerard Pique'yi 2022/23 sezonu için kadroda düşünmüyor.



XAVI PIQUE'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR!



İki hafta önce Pique'yle bir görüşme gerçekleştiren Xavi, deneyimli savunmacıya gelecek sezon ilk 11'de yer almayacağını söyledi.



Xavi'nin bu beklenmedik hamlesi, Pique ile Shakira'nın ayrılık haberi manşetlere çıkmadan sadece birkaç gün önce gerçekleşti.



SPORT'ta yer alan haberde; Pique'nin saha dışındaki yatırımlarına ağırlık vermesinin Xavi'de rahatsızlık yarattığı belirtildi.



42 yaşındaki teknik adam, Pique'nin hala üst düzey futbol oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünse de, 35 yaşındaki oyuncunun modern futboldaki ağır maç yükünü kaldırabileceğine inanmıyor.



Bunun yanında Pique'nin yüksek maaşı da ekonomik açıdan düzlüğe çıkmaya çalışan kulüp için bir sorun oluşturuyor.



2024'e kadar sözleşmesi bulunan Pique'nin ayrıca Barcelona'dan yaklaşık 40 milyon euro alacağı bulunuyor.



Katalan kulübü bu maaş yükünden kurtulmak için Pique'nin kontratı bitmeden emekli olacağını umut ediyordu.



Fakat bu fikre karşı çıkan Pique, Xavi'ye her zamankinden daha sıkı çalışacağını söyledi ve fiziksel olarak en üst seviyeye döneceği sözünü verdi.



XAVI KOUNDE'Yİ İSTİYOR!



SPORT gazetesine göre; Pique'yi defterden silen Xavi yönetimden Sevilla forması giyen Jules Kounde'nin transfer edilmesini istedi.



Chelsea'nin de listesinde olan Fransız stoper için 60 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşuluyor.



BARCELONA CHRISTENSEN'LE İMZALIYOR!



Barcelona ay sonunda Chelsea'yle sözleşmesi bitecek olan Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen'le anlaşma sağlamıştı.