Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çalım! Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Stefano Denswil, Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kasımpaşa'nın profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?Trabzonspor'un yeni transferi Larsen, 2017'den beri Serie A'da ekiplerinden Udinese'in formasını giyerken, aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da oynuyor. 31 yaşındaki sağ bek, bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 de asisti bulunuyor.STEFANO DENSWİL'İN 2021-22 SEZONU PERFORMANSI2021-22 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasıyla 29 resmi maçta görev yapan Stefano Denswil söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.EREN ELMALI VE DOĞUCAN HASPOLAT'IN ETKİLİ PERFORMANSITrabzonspor'la anlaştığı açıklanan Eren Elmalı, Kasımpaşa ile geçen sezon 32 lig maçına çıkıp 1 gol, 3 asitlik performans gösterdi.22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Hasoplat'ın gelecek sezon sözleşmesi bitiyordu. Haspolat, geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamladı.ÖDENECEK RAKAM BELLİ OLDUTrabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için Kasımpaşa'ya 5 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek.SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLEROyuncuların bugün veya yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.