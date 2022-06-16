Fenerbahçe, Tottenham'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

Gelecek sezon Jorge Jesus yönetiminde güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılan ilk takviyeler Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV Eindhoven'dan Bruma oldu. Kanat ve orta saha arayışlarını da sürdüren Sarı-lacivertliler, Tottenham'ın eski yıldızı için girişimlere başlıyor.

Yeni sezonun kadrosu kurmak için transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıkladı.



BRUNO HENRIQUE DE FENERBAHÇE'YE YAKIN!



Sarı-lacivertliler'in Brezilyalı yıldız Bruno Henrique transferi için de temasları sürüyor. Flamengo'da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı.



Brezilya ekibi, adı Sarı-lacivertli ekiple de anılan Benfica'nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı.



Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez de başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.



Everton'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo'nun bu hamlesi, Bruno Henrique'nin yerini doldurmaya yönelik olarak atıldı.



Flamengo Yönetimi'ne iletmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Everton'a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Fenerbahçe'yi Brezilya'ya davet etmesi bekleniyor.



Fenerbahçe, Bruno Henrique transferini 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.



BRUNO HENRIQUE SAKATLANDI!



Öte yandan Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu yönünde ciddi haberler gelen Bruno Henrique sakatlandı.



Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı.



Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.



Kulüp, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.



MOUSSA SISSOKO FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ!



Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla İngiltere'den teklif aldığını yazdı.



Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.



Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.



Moussa Sissoko, 5 yıl Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro'ya Watford'a gitti.



32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı.



SON KARAR JESUS'DA!



Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak. Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.



Moussa Sissoko, geçen sezon Watford formasıyla 32 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.