  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 17,98 - 18,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, Tottenham'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

Gelecek sezon Jorge Jesus yönetiminde güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılan ilk takviyeler Santa Clara'dan Lincoln Henrique ve PSV Eindhoven'dan Bruma oldu. Kanat ve orta saha arayışlarını da sürdüren Sarı-lacivertliler, Tottenham'ın eski yıldızı için girişimlere başlıyor.

Ekleme: 16.06.2022 - 20:37 Güncelleme: 16.06.2022 - 20:38 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonun kadrosu kurmak için transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini resmen açıkladı.

BRUNO HENRIQUE DE FENERBAHÇE'YE YAKIN!

Sarı-lacivertliler'in Brezilyalı yıldız Bruno Henrique transferi için de temasları sürüyor. Flamengo'da yaşanan son gelişmeler, bu transferin bitme ihtimalini artırdı.

Brezilya ekibi, adı Sarı-lacivertli ekiple de anılan Benfica'nın kanat oyuncusu Everton için kiralama teklifi yapmıştı.

Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Flamengo bu kez de başarılı futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti ve Benfica ile 14 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.

Everton'ın da bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Brezilya basınına göre Flamengo'nun bu hamlesi, Bruno Henrique'nin yerini doldurmaya yönelik olarak atıldı.

Flamengo Yönetimi'ne iletmişti. Kırmızı-siyahlı ekibin, Everton'a imzayı attırdıktan sonra Bruno için Fenerbahçe'yi Brezilya'ya davet etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Bruno Henrique transferini 3-4 milyon Euro civarına bitirmek istiyor.

BRUNO HENRIQUE SAKATLANDI!

Öte yandan Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu yönünde ciddi haberler gelen Bruno Henrique sakatlandı.

Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.

Kulüp, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.

MOUSSA SISSOKO FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ!

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin menajerler aracılığıyla İngiltere'den teklif aldığını yazdı.

Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.

Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Moussa Sissoko, 5 yıl Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon Euro'ya Watford'a gitti.

32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı.

SON KARAR JESUS'DA!

Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak. Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.

Moussa Sissoko, geçen sezon Watford formasıyla 32 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'i kabul etti!
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ni basan akademisyenler görevlerinden uzaklaştırıldı!
MİT ve TSK'dan nokta operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Putin'in sağ kolundan 'Türkiye'nin olası harekatından endişeliyiz' çıkışı!
Yunan ana muhalefet lideri Çipras'tan Miçotakis hükümetine Batı uyarısı!
Havaist korsanlığı: İhalesiz yolcu taşıyıp kamuyu zarara uğrattılar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
Öğrencilerine hazırladığı sorularla AK Parti'ye kin kustu: Sözde doçent özde provokatör!
Ege'de sular ısınırken Yunanistan ile NATO'da kritik temas!
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!
Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz
'Haliç çok güzel oldu' paylaşımı yapan İmamoğlu'na tepki: Senden önce tertemizdi sen temizlemediğin için yeniden kirlendi
Başkan Erdoğan duyurdu! Teşkilatlara 2023 mesajı: Seçime kadar hedef 23 milyon üye
CHP'li Veli Ağbaba Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Sarıyer'de İETT kazası! Önce otomobile sonra ağaca çarptı: Yaralılar var
Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçen'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası
Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama
TBMM'de CHP'li ve HDP'li vekillerden korsan giriş! Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı perdeleyerek Meclis'e soktular!
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Kara ölümün kökeni bulundu! İlk tarihsel keşif!

Kara ölümün kökeni bulundu! İlk tarihsel keşif!

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...