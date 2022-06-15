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Sadio Mane’nin yeni adresi ortaya çıktı!

Liverpool formasıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Senegalli futbolcu Sadio Mane, İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini açıklamıştı. Mane'nin ayrılık kararının ardından birçok talibi devreye girerken, Liverpool yapılan teklifleri henüz yeterli bulmadı. Son olarak dünya devi, Sadio Mane için teklifini yükseltti ve transferi bitirmeye yaklaştı.

Ekleme: 15.06.2022 - 21:46 Güncelleme: 15.06.2022 - 21:47 / Editör: Ozge Selin
Futbolda 2021-2022 sezonunu müthiş bir yoğunluk içerisinde geçiren Liverpool, Premier Lig'de son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı. Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid'e kaybetti.

FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı ise müzesine götürdü. İngiliz ekibinin bu yoğun sezonundan takımın yıldızlarından birisi Sadio Mane oldu.

2016 yılında imza attığı Liverpool'da her geçen sezon performansını daha da arttırmayı başaran Mane, takımdan ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

AYRILIK KARARINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Liverpool taraftarlarını ve futbolseverleri şaşkına uğratan kararı geçtiğimiz haftalarda açıklayan Mane, gelecek sezon Liverpool forması giymeyeceğini sinyalini vermişti.

Senegalli oyuncunun açıklaması şöyleydi:

"Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve konuşulanları görüyorum. Sanırım Senegallilerin %60-%70'i benim Liverpool'dan ayrılmamı istiyor."

"Onlar ne isterse onu yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmesinler çünkü yakında hep beraber göreceğiz."

BAYERN BİTİRMEYE YAKIN

Bild'in haberine göre, daha önce iki teklifi reddedilen Bayern Münih, Liverpool'a 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif sunacak.

Liverpool'un ilk etapta Senegalli futbolcu için 50 milyon euro beklediği ardından 45 milyona indiği ve Bayern Münih'ten söz konusu teklifin gelmesi durumunda transferin resmiyetinin yakın olduğu belirtildi.

Liverpool'da geçen sezon 50 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Mane, 23 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
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