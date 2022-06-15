Konyaspor ile Başakşehir'in UEFA Konfederasyon Ligi rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimiz Konyaspor ile Başakşehir'in de rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.



İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.



Çekiliş sonucu Konyaspor'un rakibi, BATE Borisov (Belarus), Başakşehir'in rakibi ise Maccabi Netanya (İsrail) oldu.



İlk maçlar 21 Temmuz'da



İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.



Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.