Galatasaray'a dünya yıldızı golcü transferi!

Seçime giderek yeni başkanını seçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Dursun Özbek yönetimi göreve gelir gelmez çalışmalarına başlarken, transfer haberleri de gelmeye başladı. Özellikle golcü transferini bitirmek isteyen Aslan; listesine birçok ismi alırken, dünya yıldızına da 3 yıllık sözleşme teklif etti. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da yapılan seçimde yeni başkan Dursun Özbek oldu. Seçimin hemen ardından yeni hoca ve transfer arayışlarına giren sarı kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Seçimlerden önce transfer çalışmalarına başlayan yeni yönetim, seçim sonrası çalışmalara hız kazandırdı.



Geçtiğimiz sezon gol yollarında eksik kalan Galatasaray, golcü transferi için düğmeye bastı. İyi bir golcü transferi yapmak isteyen Aslan, forvet listesini hazırladı.



Bu bölge üzerinde arayışlarını sürüren Cimbom, dünyaca ünlü golcüye de 3 yıllık sözleşme teklif etti. İşte tüm detaylar...



SANCHEZ'E 3 YILLIK TEKLİF



Galatasaray, yıldız golcü Alexis Sanchez'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak Şilili yıldız, Türkiye'ye gitmekle ilgilenmiyor ve diğer takımları bekliyor.



Marsilya henüz teklif yapmadı. Inter, 1 yıl daha sözleşmesi olan yıldızı göndermek istiyor.



NIANG HAMLESİ



Galatasaray, Bordeaux'ta diliplin nedeniyle kadro dışı bırakılan forvet oyuncusu M'Baye Niang'ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında.



Avrupa'dan Nantes ve Almeria da oyuncuyla ilgileniyor.