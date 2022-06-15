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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Ekleme: 15.06.2022 - 13:38 Güncelleme: 15.06.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DINAMO KIEV OLDU
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev ile eşleşip tur atlaması halinde 3. turda seri başı olacak. 2. turda elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ DE BELLİ OLACAK
Spor Toto Süper Lig'in 3. İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
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