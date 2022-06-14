Tekrar Galatasaray başkanlığına seçilen Dursun Özbek mazbatasını altı!

Galatasaray'da yapılan seçimin ardından Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldı.RESMEN BAŞLADISarı kırmızılı kulüpte ikinci dönemine başlayacak olan Özbek, resmi olarak görevine başlamış oldu.BİRLİK VURGUSUMazbata töreninde konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'a ekibimle birlikte hizmet için geldik. Yeniden göreve gelme heyeacanını yaşıyorum. Burası benim yuvam. Çok projemiz vardı, onları umarım gerçeğe dönüştüreceğiz. Camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Sevgi iklimi hakim olsun." dedi.SEVGİ VURGUSUBirbirini sevmenin öneminden bahseden Özbek, "Birbirimizi sevmemek için hiçbir sebep yok. Biz büyük bir aileyiz ve bunu çok önemsiyorum. Genel kurul ve taraftarlardan bana yardımcı olmalarını istiyorum." diye konuştu.