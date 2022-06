Milli Takım Litvanya'yı 2-0 mağlup etti!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Takım, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Milliler'e galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla gruptaki 4 maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Takım, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'yı konuk etti. Karşılaşmayı Ay-yıldızlılar, 2-0 kazandı. Milliler'e galibiyeti getiren golleri 37'de Kaan Ayhan ve 54'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli takımda Cengiz Ünder 81'de bir penaltı kaçırdı.



Bu sonuçla gruptaki 4 maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Gruptaki tüm maçlarını kaybeden Litvanya ise henüz puanla tanışamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cengiz'in şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.



18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Cengiz'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.



30. dakikada hızlı gelişen Litvanya atağında Lasickas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milasius'un şutunda, top auta gitti.



36. dakikada sol çapraz pozisyondaki Kerem'in şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.



GOL! 37. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Cengiz'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Bartkus'un müdahalesine rağmen çizgiyi geçti. Hakem Frappart, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü A Milli Futbol Takımı 1-0 önde bitirdi.



STEFAN KUNTZ'DAN 5 DEĞİŞİKLİK!



UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta maçında Litvanya'yı İzmir'de ağırlayan A Milli Futbol Takımı, son oynadıkları Lüksemburg maçına göre ilk 11'de 5 değişik isimle mücadele etti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, son oynanan Lüksemburg maçına göre kaleci Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Doğukan Sinik, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'nün yerine Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.



A Milli Takım'da gruptaki diğer 3 maçta 11'de forma giyen isimlerden Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu bu müsabakada da kendilerine ilk 11'de şans buldu. Milli kaleci Altay Bayındır, Uluslar C Ligi maçlarında ilk kez sahaya çıktı.



GÜRSEL AKSEL STADI'NDA İLK MAÇ



Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye'de maça çıktığı 32. stat oldu. Litvanya maçına kadar 18 il ve 31 statta 264 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı İzmir'deki son maçını Atatürk Stadı'nda 11 Şubat 2009'da Fildişi Sahili ile yapmıştı. Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan İzmirli futbolseverler müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açtı.



LİTVANYA, İZMİR'E BUGÜN GELEBİLDİ



UEFA Uluslar C Ligi'nde geçen maçta Faroe Adaları'na konuk olan Litvanya, buradaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye seyahatini planladığı gibi gerçekleştiremedi. Litvanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak bugün 16.15'te Adnan Menderes Havalimanına indi.