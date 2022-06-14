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Fatih Karagümrük'ün başına geçen Pirlo'nun ilk transferi Galatasaray'dan!

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş’i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo’yu getirdikten sonra ilk transferini yapmış oldu.

Ekleme: 14.06.2022 - 17:23 Güncelleme: 14.06.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo’yu takımın başına getiren ve hedefi Avrupa olarak belirleyen Fatih Karagümrük, ilk transferini gerçekleştirdi.

Gelecek sezon kadro yapılandırmasına hız veren İstanbul temsilcisi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş’i renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten transfere ilişkin, "18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş’i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş’e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük'ün başına geçen Pirlo'nun ilk transferi Galatasaray'dan!

Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta toplam 2 bin 369 dakika sahada kalırken, takımına 8 gol 5 asistlik katkıda bulundu.
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