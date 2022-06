Beşiktaş'ta ortalık karıştı! 6 isimle yollar ayrılıyor!

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Ismael, takımdaki birçok ismin ayrılması yönündeki raporunu sunarken, Beşiktaş'ta ortalık karıştı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta herkes Valerien Ismael'in Kenan Karaman ve Atiba Hutchinson da içinde olduğu futbolcu raporunu konuşuyor.



Tecrübeli teknik direktör gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunduğu raporda 6 ismin de biletini kesen Fransız çalıştırıcı Beşiktaş'ı baştan dizayn edecek.



Valerien Ismael raporunda Beşiktaşlı futbolcuları tek tek analiz etti ve kalacak-gidecek isimleri belirledi.



İşte Kenan Karaman ve Atiba Hutchinson'u da yakından ilgilendiren o liste:



1. KENAN KARAMAN



Taraftarların en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Kenan Karaman'ın da takımda kalması yönünde karar alındı. Oyuncunun çok yönlülüğü ve yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı da dikkate alındığında milli futbolcuyla 'devam' kararı çıktı.



2. ATIBA HUTCHINSON



9 yıldır Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın da sözleşmesi sona erdi. Oyuncu, Siyah-Beyazlılarda 1 yıl daha kalma hedefinde.



Camia da vefa örneği olarak Kanadalı yıldızla sözleşme yapmaya yakın, ancak Valerien Ismael ilerleyen yaşı sebebiyle Atiba'yı kadroda düşünmüyor. Oyuncuyla ilgili son karar yönetimde.



3. CYLE LARIN



Valerien Ismael, Cyle Larin'in takımda tutulmasını istiyordu ancak Beşiktaş yönetimi, Kanadalı futbolcu ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı.



4. KEVIN N'KOUDOU



Valerien Ismael, Georges-Kevin N'Koudou'nun takımda tutulmasından yana ancak Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinin son yılına giren kanat oyuncusunu iyi bir teklif gelmesi halinde elinden çıkaracak.



5. RACHID GHEZZAL



Beşiktaş zaman zaman hatırı sayılır teklifler aldığı Rachid Ghezzal'ı göndermeye sıcak bakmıyor. Valerien Ismael de Cezayirli futbolcuyu yeni sezonda takımın en önemli parçalarından biri yapacak.



6. GÜVEN YALÇIN



Teknik direktör Valerien Ismael, Güven Yalçın'la devam etmek istediğini yönetime bildirdi ancak Beşiktaş tıpkı Larin'de olduğu gibi oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Güven Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılması bekleniyor.



7. ALEX TEIXEIRA



Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, Siyah-Beyazlılardan ayrılmak üzere. Valerien Ismael'in de gözden çıkardığı futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini eline alıp gidiyor.



8. FRANCISCO MONTERO



Valerien Ismael, sezon başında bonservisi alınan ancak gözden düşen Francisco Montero'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Geldiği gibi Montero'ya formayı emanet eden Valerien Ismael, 23 yaşındaki stoperin oyun kurulumuna verdiği katkıdan yararlanmak istiyor.



9. SERDAR SAATÇI



Adı Avrupa kulüpleriyle de anılan Serdar Saatçı ile yeni sözleşme yapılması kararı alındı. Valerien Ismael, oyuncunun deneyim kazanması adına düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.



10. WELINTON



Beşiktaş'ın tartışılan ismi Welinton gözden çıkarıldı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, bazı Süper Lig ekiplerinin göz hapsinde.



11. JOSEF DE SOUZA



Beşiktaş ile kontratının son yılına giren Josef de Souza'ya ülkesi Brezilya ve Arap Yarımadası'ndan teklifler var. Valerien Ismael oyuncunun kesinlikle kadroda tutulmasını istiyor.



12. MEHMET TOPAL



Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Mehmet Topal ile kesin olarak ayrılık kararı alındı. Deneyimli ön libero ile yeni kontrat yapılmayacak.



13. CAN BOZDOĞAN



Beşiktaş Can Bozdoğan'ın tapusunu almak için Schalke 04 ile pazarlık masasına oturdu ancak Alman ekibi 1,8 milyon euroluk opsiyon rakamından aşağı düşmeyince anlaşma sağlanamadı. Can Bozdoğan'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.



14. SALİH UÇAN



Başakşehir'deki kiralık sözleşmesini tamamlayıp Beşiktaş'a dönen Salih Uçan kadroda düşünülmüyor. 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcuya Süper Lig'den talipler var.



15. TYLER BOYD



Tyler Boyd da Valerien Ismael'in planları arasında yok. Sezonu Rizespor'da kiralık geçiren ve Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Tyler Boyd gözden çıkarıldı.