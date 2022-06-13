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Beyaz Gazete
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Milli sporcu Sümeyye Boyacı dünya şampiyonu oldu!

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Ekleme: 13.06.2022 - 22:53 Güncelleme: 13.06.2022 - 22:54 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Sümeyye Boyacı 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile altın madalya kazandı.

Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

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