Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel'e sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig'e veda eden ekiplerden bir tanesi genç hoca için devreye girdi. Volkan Demirel, Bülent Korkmaz ve Tamer Tuna'nın da hoca adayları listesinde olduğu kulüple masaya oturacak.

Sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor. 40 yaşındaki genç hoca masaya oturacak. İşte o kulüpi..



SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILDI



Geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Karagümrük'ün başına gelen Volkan Demirel, İstanbul ekibiyle 24 maça çıktı. 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Volkan Demirel ile sezon bittikten sonra ayrıldı.



VOLKAN DEMİREL YERİNE PIRLO GELDİ



Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'yu getirerek flaş bir hamleye imza atarak dikkat çekti. Karagümrük, Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



SÜPER LİG'DEN DÜŞEN GÖZTEPE TALİP OLDU



Özellikle de Emre Mor'un gelişimine katkısı olduğu görülen Volkan Demirel'e bu sezon Süper Lig'den düşen İzmir ekibi Göztepe talip oldu.



Ajansspor'un haberine göre; Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşmaya varan ve işi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, bu hafta ilk olarak teknik adam konusunu çözüme kavuşturacak.



BÜLENT KORKMAZ, TAMER TUNA VE DEMİREL DE LİSTEDE



Bir hafta içinde yeni hocasını belirlemeyi planlayan Göztepe'de yönetim Hüseyin Eroğlu'nun alternatifini de buldu. İzmir ekibinde idareciler Bülent Korkmaz, Tamer Tuna da listeye ekledi.



HALİL AKBUNAR ASKIYA ALINDI



Gözler Göztepe'ki yıldız oyunculara çevrildi. Takımın yıldızı Halil Akbunar'ın hangi takıma gideceği de merak edilenler arasında. Halil Akbunar'ın Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde olduğu biliniyor.



Satışı yapılması beklenen Halil için yönetimin kararını değiştirdiği iddia edildi. İzmir ekibi şu an için Halil Akbunar'ın satışını dondurma kararı aldı. Göztepe, stoperi Atınç Nukan'a gelen teklifleri ise değerlendiriyor.



