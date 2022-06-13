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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! 12 milyon Euro...

Dursun Özbek başkanlığında çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan son dakika haberleri geliyor. Okan Buruk, De Zerbi, Nuri Şahin, Igor Tudor, Marcelo Gallardo ve Marco Rose gibi çok önemli teknik adamlarla görüşen Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi çileden çıkartacak bir transferi de bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Ekleme: 13.06.2022 - 16:30 Güncelleme: 13.06.2022 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesiyle gözler teknik direktör ve transferlere çevrildi.

Özbek, teknik direktör Domenec Torrent için "Görevi devraldıktan sonra elbette görüşeceğiz. Torrent bizim antrenörümüz" demişti.

HOCA KONUSUNDA BİRÇOK ADAY VAR

Galatasaray Başkanı'nın yeni hoca için önünde Okan Buruk, De Zerbi, Nuri Şahin, Igor Tudor, Marcelo Gallardo ve Marco Rose gibi önemli isimler var.

Dursun Özbek transferle ilgili olarak ise "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" ifadelerini kullanmıştı.

DURSUN ÖZBEK, FATİH TERİM'İ DÜŞÜNMÜYOR

Dursun Özbek'in İspanyol teknik adam yerine düşündüğü hoca adayları arasında şu an Fatih Terim bulunmuyor. Verona'dan ayrılan Igor Tudor ise Galatasaray'a dönmeye çok istekli. Hırvat teknik adam, menajerleri aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe "Gelmeye hazırım" mesajını gönderdi. Tudor ismi masada...

GHEORGHE HAGI'NIN HAYALİ VAR

Özbek'in seçimi kazanmasında büyük payı olan Erden Timur'un Hagi sevgisi biliniyor. Timur'un davetlisi olarak Barcelona maçına gelen Rumen hoca, sürpriz aday olarak görülüyor. 57 yaşındaki teknik adamın G.Saray'ı tekrar çalıştırma hayali var.

YERLİ HOCA OLURSA OKAN BURUK

Arjantinli Gallardo'nun da ismi sarı-kırmızılı kulüp için geçiyor. Yabancı teknik direktör adaylarının ağırlıklı olduğu listede şu an için yerli tek alternatif Okan Buruk. Metin Öztürk'ün gönlündeki hoca olan Buruk, Özbek'ten haber bekliyor.

Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ise İspanya'dan geldi.

GALATASARAY, VEDAT MURİQİ'Yİ İSTİYOR

Okdario'nun haberine göre; Galatasaray, bonservisi Lazio'da olan Vedat Muriqi için istekli görünüyor.

Haberde Mallorca'nın Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriqi'nin bonservisini almak istediği ancak 12 milyon Euro'luk opsiyonu ödemeye yanaşmadığı yazıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERECEKLER

Haberin detayında Mallorca ile Muriqi arasında 4 yıllık sözleşme imzalanma planı olduğu ve söz konusu bonservisin de 3'er milyon Euro olmak üzer 4 taksitle ödenebileceği belirtildi.

Ayrıca Vedat Muriqi'nin adapte olamadığı İtalya'ya geri dönmeyi istemediğinin de altı çizildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Galatasaray'ın da Muriqi için planı olduğu ve Mallorca'nın tüm planlarının Sarı-Kırmızılılar sebebiyle suya düşebileceği vurgulandı.

Kuzey İrlanda'ya attığı 2 golle dikkati çeken ve 28 yaşına giren Kosovalı futbolcu Mallorca'da 12 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.
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