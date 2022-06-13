  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Ekleme: 13.06.2022 - 17:30 Güncelleme: 13.06.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

AYRINTILAR BİRAZDAN
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
Türkiye tarihinin en büyük keşfi! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Terörist elebaşı Duran Kalkan talimat verdi HDP’li vekiller uydu! Hayalleri suya düştü!
Guantanamo'nun ilk kez yayınlanan fotoğrafları
YSK üyelerine hakaret cezasız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tazminat şoku daha!
İngiltere'de son 72 yılın en büyük krizi!
Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Meteoroloji 37 ili 'sarı' kod ile uyardı!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İkinci Tosuncuk vakasında mağdurlara video mesaj: Cancri Jewellery'e katılan herkese merhaba dedi ve...

İstanbul'da iğrenç olay: Fotoğraflarımı niye çekiyorsun diye bağırınca bakın ne yaptı!

İstanbul'da iğrenç olay: Fotoğraflarımı niye çekiyorsun diye bağırınca bakın ne yaptı!

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Burası İstanbul'un göbeği: Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı!

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!

Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi!