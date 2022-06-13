Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



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