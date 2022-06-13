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Fenerbahçe Beko 10. kez şampiyon oldu!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Ekleme: 13.06.2022 - 22:43 Güncelleme: 13.06.2022 - 22:44 / Editör: Ozge Selin
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğuna ulaştı.

ANADOLU EFES SON MAÇA GÖTÜREMEDİ

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirirken dördüncü müsabakayı kaybederek şampiyonluğu sarı lacivertli takıma kaptırdı.

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