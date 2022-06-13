Fenerbahçe Beko 10. kez şampiyon oldu!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğuna ulaştı.



ANADOLU EFES SON MAÇA GÖTÜREMEDİ



Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirirken dördüncü müsabakayı kaybederek şampiyonluğu sarı lacivertli takıma kaptırdı.



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