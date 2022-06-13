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Adana Demirspor yine bir yıldızın peşinde! Juan Mata ile görüşmelere başladılar!

Yeni sezonda yine ses getirecek isimlerle lige damga vurmak isteyen Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Ekleme: 13.06.2022 - 14:40 Güncelleme: 13.06.2022 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor, yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldızla görüşmelerde önemli mesafe katedildiği bilgisi var. İspanyol orta saha oyuncusu, kariyeriyle ilgili henüz yeni bir karar vermiş değil.

Fanatik'in haberine göre; görüşmeleri sessiz sedasız yürüten Demirspor transfer komitesi ise tüm şartları zorluyor.

Müze gibi kariyer
Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası ve 2 FA Cup zaferleri bulunan Mata’nın, Güney ülkelerinden de birçok teklif aldığı ifade ediliyor.

Adana Demirspor yine bir yıldızın peşinde! Juan Mata ile görüşmelere başladılar!

Fenerbahçe de çok istemişti
Juan Mata, geçmiş yıllarda çok kez Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Arda ve Bilal listede
Adana Demirspor yerli transferinde de hayli yoğun... Şimşekler, Heracles forması giyen 27 yaşındaki golcü Bilal Başacıkoğlu ile ilgileniyor. Başarılı kanat oyuncusu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep formaları giymişti.

Ayrıca Gençlerbirliği’nin stoperi Arda Kızıldağ da Adana Demirspor’un gündemindeki bir diğer isim. İki oyuncuyla ilgili resmi adımların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
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