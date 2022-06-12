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UEFA'dan 'Türkiye' değişikliği!

Yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adının "Türkiye" olarak değiştirilmesinin ardından, UEFA da resmi sitesinde kadro bilgilerinin yer aldığı listelerde Türkiye ismini kullanmaya başladı.

Ekleme: 12.06.2022 - 16:59 Güncelleme: 12.06.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası alanda artık "Turkey" yerine "Türkiye" kullanılacak. Daha önce de ihraç ürünlerinde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya ve dünyaya tanıtılmaya başlanmıştı.

Ocak ayında İletişim Başkanlığı’nın “Hello Türkiye“ kampanyası ile ilgili hazırladığı videolar da Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılmıştı.

UEFA'dan 'Türkiye' değişikliği!

Türkiye adı kullanılmaya başladı
UEFA da Turkey ismini Türkiye olarak değiştirdi. Lüksemburg maçı esame listesinde Türkiye adı kullanıldı.
UEFA'dan 'Türkiye' değişikliği!
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