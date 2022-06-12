Galatasaray’da Dursun Özbek’in teknik direktör adayları belli oldu! Fatih Terim ve Okan Buruk derken sürpriz isim…

Futbolda 2021-2022 sezonunu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi gözler başkanlık seçimine çevrilmişti. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in arasında geçen kıyasıya seçim yarışı, sarı-kırmızılı camiada Özbek'in başkanlığıyla sona erdi. Galatasaray'ın 39. başkanı seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak takımın başına yeni teknik direktörü getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ismi geçenler arasında Fatih Terim ve Okan Buruk yer alırken, sürpriz bir aday ortaya çıktı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşamıştı.



2021-2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte gözlerini başkanlık seçimine çeviren sarı-kırmızılı kulüpte yeni dönem başladı.



Galatasaray'ın 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.



23 Mayıs 2015'te sarı-kırmızılı kulübün 36'ncı başkanı olarak göreve gelen Dursun Özbek, 23 Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengiz'e bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.



22. SANDIKTA ÖNE GEÇTİ



Açılan 17. sandık ile beraber oy sayısını arttıran Dursun Özbek, 22. sandık sonucunda öne geçti. 22. sandıkta Dursun Özbek'e 94, Eşref Hamamcıoğlu'na 76 oy çıktı ve Özbek toplamda 1935'e 1924 yaptı.



Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda 2 bin 208 oy alan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı seçildi. Eşref Hamamcıoğlu da toplam 2 bin 73 oy aldı.



HAMAMCIOĞLU YİNE SON SANDIKLARDA KAYBETTİ



Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.



Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.



Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.



DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'A SEVGİ İKLİMİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ



Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Özbek, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum."



"Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."



HOCA ADAYLARI BELLİ OLDU



Galatasaray'da göreve başlar başlamaz yeni teknik direktör için harekete geçmesi beklenen Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Fatih Terim ve Okan Buruk olduğu söyleniyordu.



Domenec Torrent'in görevine son vererek yerli bir teknik adamla çalışması beklenen Özbek için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



Radyogol'ün haberine göre, Dursun Özbek'in hoca adayları arasında Marcelo Gallardo bulunuyor.



Arjantinli 46 yaşındaki teknik direktör, şu an River Plate'i çalıştırıyor. Gallardo'nun takımıyla 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



2014 yılından bu yana River Plate'i çalıştıran Gallardo, 387 maçta görev yaptı ve 1.89 puan ortalaması tutturdu.



Marcelo Gallardo, Güney Amerika'nın en prestijli futbol organizasyonu olan Copa Libertadores'i, River Plate ile iki farklı dönemde kazanmayı başardı.



Dursun Özbek ile adı geçen teknik direktör adayları şöyle:



Marcelo Gallardo



Fatih Terim



Okan Buruk



De Zerbi



Igor Tudor