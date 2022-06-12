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Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Dünyaca ünlü teknik direktörü açıkladılar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ekleme: 12.06.2022 - 16:43 Güncelleme: 12.06.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Andrea Pirlo Karagümrük'te! Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı.

Andrea Pirlo'nun basın toplantısı 14 Haziran Salı günü yapılacak olup, yeri ve saati daha sonra kulübümüz tarafından açıklanacaktır. Teknik Direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."
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