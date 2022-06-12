A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz, kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz şoku yaşanıyor... Sakatlığı bulunan futbolcu kadrodan çıkarıldı...

UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "A Milli Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."



