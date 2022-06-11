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Beyaz Gazete
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Galatasaray başkanını seçiyor

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni başkan olmak için yarıştığı seçimde oy sayımına geçildi.

Ekleme: 11.06.2022 - 17:23 Güncelleme: 11.06.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Gelecek iki yılda kulübü yönetecek ekibin belirleneceği seçim, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.

Kurulan 24 sandıkta 4 bin 459 üye, Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

Saat 15.00'te sona eren oy verme işleminin ardından sayım yapılmaya başlandı.

Altı sandık açıldı

Dursun Özbek: 516
Eşref Hamamcıoğlu: 636
(Seçim sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. Sayfamız devamlı güncellenecektir)

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Eşref Hamamcıoğlu

Asil: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu
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