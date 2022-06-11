Galatasaray başkanını seçiyor

Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni başkan olmak için yarıştığı seçimde oy sayımına geçildi.

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.



Gelecek iki yılda kulübü yönetecek ekibin belirleneceği seçim, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor.



Kurulan 24 sandıkta 4 bin 459 üye, Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.



Saat 15.00'te sona eren oy verme işleminin ardından sayım yapılmaya başlandı.



Altı sandık açıldı



Dursun Özbek: 516

Eşref Hamamcıoğlu: 636

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Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:



Dursun Özbek



Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu



Asil: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu