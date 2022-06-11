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Alex de Souza'nın acı günü!

Fenerbahçe efsane isimlerinden Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili paylaşım geldi.

Ekleme: 11.06.2022 - 12:57 Güncelleme: 11.06.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe efsane isimlerinden Alex de Souza babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe efsanesi, Instagram hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaşırken, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Sen çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın eski kulüplerinden Palmeiras ise "İdolümüz Alex'in babası Adenir Rodrigues de Souza'nın ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Bu acıyı derinden üzüyor ve aile ve dostlarımıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüpten taziye mesajı geldi. Fenerbahçe açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz.
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