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Ümit Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'ndan elendi!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'la golsüz berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.

Ekleme: 10.06.2022 - 23:22 Güncelleme: 10.06.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'la golsüz berabere kaldı.Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.

21. dakikada sağ taraftan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda Ahmetcan Kaplan arka direkte topa kafayla vurdu, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Ali Akman sol taraftan aldığı topla hızla çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi, arka direkte topa sahip olan Enis Destan açısını kaybederek dar açıdan kaleye vurdu, savunma çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

62. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında Furkan Bayır müsait pozisyonda altıpas üzerinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolün ardından meşin yuvarlak kale çizgisi önündeki Bertuğ Özgür Yıldırım'a geldi, ay-yıldızlı oyuncunun kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

73 .dakikada Bünyamin Balcı ceza sahasına gönderilen uzun topu çizgi üzerinden içeri çevirdi, Gökdeniz Bayrakdar kale önünden topu auta gönderdi.

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar rakiplerinden çalımlayarak şutunu çekti, savunmadan seken meşin yuvarlak direğe çarparak kornere gitti.

TÜRKİYE: 0 - KAZAKİSTAN: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard (Faroe Adaları)

Türkiye: Emre Bilgin, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Dk. 69 Ravil Tagir), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Aral Şimşir (Dk. 59 Doğucan Haspolat), Umut Güneş (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Enis Destan (Dk.46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ali Akman

Kazakistan: Ustimenko, Skvortsov, Kasabulat, Zhumakhanov, Sovet, Karaman (Dk. 81 Seidakhmet), Kalmyrza, Sagnaev, Ussenov (Dk. 81 Ulshin), Sviridov (Dk. 63 Satyshev), Basmanov (Dk. 69 Nazymkhanov)

Kırmızı kart: Dk. 59 Kassabulat (Kazakistan)

Sarı kartlar: Dk. 32 Sagnaev, Dk. 90+2 Seidakhmet (Kazakistan), Dk. 56 Ali Akman (Türkiye)
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