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Rüya gerçek oluyor! Pirlo adım adım Süper Lig'e geliyor!

Teknik direktör arayışını sürdüren Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ismi ciddi bir şekilde telaffuz edilmeye başladı. Eski Fenerbahçeli efsane Volkan Demirel ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, şimdi de İtalyan efsaneyi kadrosuna katmak istiyor...

Ekleme: 10.06.2022 - 12:02 Güncelleme: 10.06.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sezon ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile yollarını ayıran İstanbul ekibinde koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEK
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yaptığı paylaşımda, önümüzdeki günlerde İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'e katılacağını açıkladı.

Rüya gerçek oluyor! Pirlo adım adım Süper Lig'e geliyor!

İTALYA'YI KAVURDU
Futbolculuğu döneminde tüm dünyayı kasıp kavuran Andrea Pirlo, Juventus, Milan, Inter gibi ülkesinin dev kulüplerinde forma giymişti. Efsane isim, İtalya Milli Takımı ile de 116 karşılaşmaya çıkarken 13 gol kaydetti.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük için kolları sıvayan Pirlo, yeni kariyerine istediği gibi başlayamadı.

Juventus U-23 takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Pirlo, sonrasında A takımın başına geçmişti.

1 SEZON KALABİLDİ
Ronaldo, Dybala, Morata gibi yıldız isimlere sahip olmasına karşın aldığı kötü sonuçların ardından göreve tutunamayan Pirlo, Juventus'ta sadece 1 sezon kalabilmişti.

2 KUPASI VAR
Coppa Italia ve İtalya Süper Kupa'ya teknik direktör olarak ulaşan İtalyan, futbolculuğunda Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa, 6 kez Serie A, 2 kez Coppa Italia, 3 kez İtalya Süper Kupa ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Rüya gerçek oluyor! Pirlo adım adım Süper Lig'e geliyor!

KARAGÜMRÜK'TE İSTİKRAR SAĞLANAMADI
Süper Lig'de sezona Francesco Farioli ile başlayan Fatih Karagümrük, sonrasında genç teknik adamla yollarını ayırmış ve Volkan Demirel ile anlaşma sağlamıştı. Demirel ile inişli çıkışlı bir performans gösteren kulüp, sonrasında teknik adamla yollarını ayırmıştı. Karagümrük, geçtiğimiz sezonu 57 puanla sekizinci sırada bitirmişti.
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