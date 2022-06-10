Rüya gerçek oluyor! Pirlo adım adım Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sezon ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile yollarını ayıran İstanbul ekibinde koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor.ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEKDünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yaptığı paylaşımda, önümüzdeki günlerde İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'e katılacağını açıkladı.İTALYA'YI KAVURDUFutbolculuğu döneminde tüm dünyayı kasıp kavuran Andrea Pirlo, Juventus, Milan, Inter gibi ülkesinin dev kulüplerinde forma giymişti. Efsane isim, İtalya Milli Takımı ile de 116 karşılaşmaya çıkarken 13 gol kaydetti.İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADIFutbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük için kolları sıvayan Pirlo, yeni kariyerine istediği gibi başlayamadı.Juventus U-23 takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Pirlo, sonrasında A takımın başına geçmişti.1 SEZON KALABİLDİRonaldo, Dybala, Morata gibi yıldız isimlere sahip olmasına karşın aldığı kötü sonuçların ardından göreve tutunamayan Pirlo, Juventus'ta sadece 1 sezon kalabilmişti.2 KUPASI VARCoppa Italia ve İtalya Süper Kupa'ya teknik direktör olarak ulaşan İtalyan, futbolculuğunda Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez UEFA Süper Kupa, 6 kez Serie A, 2 kez Coppa Italia, 3 kez İtalya Süper Kupa ve bir kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.KARAGÜMRÜK'TE İSTİKRAR SAĞLANAMADISüper Lig'de sezona Francesco Farioli ile başlayan Fatih Karagümrük, sonrasında genç teknik adamla yollarını ayırmış ve Volkan Demirel ile anlaşma sağlamıştı. Demirel ile inişli çıkışlı bir performans gösteren kulüp, sonrasında teknik adamla yollarını ayırmıştı. Karagümrük, geçtiğimiz sezonu 57 puanla sekizinci sırada bitirmişti.