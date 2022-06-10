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Medipol Başakşehir, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ekleme: 10.06.2022 - 14:15 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Lucas Biglia ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen ve şu anda serbest statüde olan Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia'yı bir yılı opsiyonlu iki yıllığına kadrosuna kattı.

Milan, Lazio ve Anderlecht gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş, Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez oynamış olan Lucas Biglia'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

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