Kerem Aktürkoğlu Galatasaray tarihine geçerek gidiyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de bu sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına başlamak için başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarışacağı başkanlık seçiminin ardından yeni sezon planlamasını belirleyecek olan Galatasaray'da sezonun yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. Gelecek sezon için akıbeti henüz belli olmayan genç yıldız için tarihi bir iddia geldi.

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamladı.



Sezona Fatih Terim ile başlayan sarı-kırmızılılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli hocayla yollarını ayırdı.



Terim'le yaşanan ayrılığın ardından taraftarla arası açılan Burak Elmas ve yönetimi, teknik direktör olarak göreve Domenec Torrent'i getirdi.



Torrent'in de beklenen katkıyı verememesiyle birlikte sezonu kötü bir şekilde noktalayan Aslan, yeni sezon için seçimi bekliyor.



Bu sezon boyunca hem Avrupa'da hem de ligde gösterdiği performansla milli takım formasını da sırtına geçiren Kerem, Galatasaray'ın yıldızı haline geldi.



Gösterdiği performansla birlikte Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan genç oyuncu, transferde kararını verdi.



Akşam'ın haberine göre; Bu sezon bir başka seviyeye çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a Avrupa'dan teklif yağıyor.



ALMAN DEVİ AKLINI ÇELDİ



Cim-Bom milli futbolcu için en az 20 milyon euro bonservis bekliyor. Kerem Aktürkoğlu için en ısrarcı kulüp Marsilya'ydı. Ancak yıldız futbolcunun aklını başka bir dev kulübün çeldiği belirtildi.



23 yaşındaki genç futbolcu kendisine talip olan kulüpler arasından Borussia Dortmund'u seçti. Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibinde kendisini daha çok geliştireceğini düşünüyor.



Bundesliga temsilcisi yeni yapılanmaya gitme kararı almış ve takımın başına Edin Terzic'i getirmişti.



Çiçeği burnunda teknik direktör, Kerem Aktürkoğlu'nun ısrarla kadroya katılmasını istiyor.



Borussia Dortmund bonservis bedeli olarak 20 milyon euroya kadar yükseldi. Sarı-kırmızılılar resmî teklifi bekliyor.



KULÜP TARİHİNE GEÇECEK



Galatasaray'dan 20 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde Kerem, kulüp tarihine geçecek.



Sarı-kırmızılı kulübün bundan önceki en pahalı satışı, 16 milyon Euro ile Badou Ndiaye olmuştu.



Kerem Aktürkoğlu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer yaptığı takdirde kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.



Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



23 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da 52 resmi maçın 46'sında ilk 11'de yer aldı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.