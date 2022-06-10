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Jorge Jesus'tan flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, ülkesi Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Transferlerle ilgili soruları da cevaplayan 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü." dedi.

Ekleme: 10.06.2022 - 22:53 Güncelleme: 10.06.2022 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşamak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini söyledi. Portekizli teknik adam, ülkesinin A Bola gazetesine yaptığı açıklamada, yeni projelerde her zaman en yüksek beklentilere sahip olduklarını belirtti.

"BİZİ ÇOK SEVEN BİR ÜLKEYE GİDİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, "Bizi çok seven bir ülkeye gidiyoruz. Bu, projeyi kabul etmemizde belirleyici bir faktör oldu." dedi.

Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran 67 yaşındaki Jesus, transferlerle ilgili soruları cevapladı.

"PORTEKİZ'DEN BAZI FUTBOLCULARI ALMAK İSTERDİM"

Jesus, "Mümkün olsaydı Portekiz'den bazı futbolcuları almak isterdim ancak finansal fair-play nedeniyle kulübün imkanları kısıtlı."

"Seçim yapmaya çalışacağız, fazla zamanımız yok. Başlangıçta işleri mümkün olduğunca çabuk organize etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN KULÜP"

Şampiyon olma fikriyle yola çıktığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan kulübü."

"Bu takımı seçtim çünkü şampiyonluklar kazanacak bir kulüp. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni cezbetti." diye konuştu.
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