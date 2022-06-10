Dünya Kupası öncesinde flaş gelişme! Mesut Özil'i ikna etmeye çalışıyorlar!

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de düşünmediği Mesut Özil önceki günlerde yaptığı açıklamada takımda kalmak istediğini söylemişti. Özil'in kadroda düşünülmemesinin ardından Katarlılar Türk asıllı Alman futbolcunun transferi için devreye girdi.

Katar'ın önde gelen futbol kulüpleri Mesut Özil'in transferi için devrede.



Fenerbahçe'deki kadro dışı durumu değişmeyen ve takımda düşünülmediği açıklanan Mesut Özil'i kadrosuna katmak isteyen Al-Sadd ve Al-Duhail takımları yıldız oyuncu için nabız yokladı.



Dünya Kupası öncesinde Katar'daki futbol kamuoyunu hareketlendirmek isteyen ülke yönetiminin de Mesut Özil transferi için istekli olduğu belirtildi.



Mesut Özil, Fenerbahçe'de çıktığı 37 maçta 9 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.