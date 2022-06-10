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Brezilya’daki 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Milli sporcular 8'i altın 44 madalya kazandı!

Türkiye 138 sporcu ile katıldığı, Brezilya'daki 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda 8'i altın olmak üzere 44 madalya kazandı.

Ekleme: 10.06.2022 - 14:52 Güncelleme: 10.06.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların müsabakaları sona erdi.

Türkiye, 138 sporcu ile katıldığı oyunlarda 8'i altın, toplam 44 madalya kazandı.

Brezilya’daki 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Milli sporcular 8'i altın 44 madalya kazandı!

Ünlü Spor Psikoloğu Esra Karagöz de kafiledeki tek psikolog olma ünvanının yanı sıra Türkiye tarihinde ilk bronz madalya kazanan olimpiyat psikologu ünvanının sahibi oldu. 2017 yılında Polonya'da düzenlenen u20 İşitme Engelliler Basketbol Avrupa şampiyonasından altın madalya sahibi olan Karagöz 24. İşitme engelliler olimpiyat oyunlarından Brezilya'dan bronz madalyayla döndü.

Brezilya’daki 24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Milli sporcular 8'i altın 44 madalya kazandı!

Her zaman gençlere örnek ve destek olan Nişantaşı üniversitesi öğretim görevlisi Esra Karagöz, yine genç meslektaşlarına örnek olacak bir davranış sergiledi.
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