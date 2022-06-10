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Acun'dan 'Ozan'ı istiyorum' açıklaması! İş artık imzaya kaldı!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı basketbol maçını canlı olarak izledi. Burada kendisine yönelik, "Ozan Tufan konusu halloldu mu?" sorusunu da cevapladı.

Ekleme: 10.06.2022 - 16:58 Güncelleme: 10.06.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Ozan Tufan ile ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın, Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yönelttiği, Ilıcalı'nın ise 'Evet, doğru' yanıtını verdiğini aktarıldı.

Acun'dan 'Ozan'ı istiyorum' açıklaması! İş artık imzaya kaldı!

Fenerbahçe ne kadar kazanacak?
Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 4-5 milyon euro arası bir tutar olacağı öğrenildi.

Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.
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