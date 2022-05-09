Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Trabzonspor-Altay maçı nerede oynanacak?
TFF, Trabzonspor-Altay maçının 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Trabzonspor-Altay maçı nerede oynanacak?
Trabzonspor'un Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor-Altay maçı nerede oynanacak?
Trabzonspor'un Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.