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Trabzonspor-Altay maçı ne zaman? Trabzonspor-Altay maçı nerede oynanacak?

TFF, Trabzonspor-Altay maçının 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Ekleme: 9.05.2022 - 23:25 Güncelleme: 9.05.2022 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Trabzonspor-Altay maçı nerede oynanacak?

Trabzonspor'un Altay'ı konuk edeceği karşılaşma, 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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