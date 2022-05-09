TFF açıkladı! Arda Kardeşler'e kripto para soruşturması!

TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kripto para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TFF, Arda Kardeşler'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kripto para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



İşte TFF'den yapılan açıklama:



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.



Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.



Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.