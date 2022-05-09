Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan seçim bir yandan da gelecek sezon planlaması ile mesai harcayan sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Mostafa Mohamed'den şok bir haber geldi. Galatasaray'da gösterdiği performansla bir türlü beklentileri karşılayamayan Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Takımdan ayrılacak olan Mısırlı golcüyü 3 takım yakından takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...



Bir yandan seçim bir yandan da gelecek sezon planlaması ile mesai harcayan sarı kırmızılılarda yıldız oyuncu Mostafa Mohamed'den şok bir haber geldi.



Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mostafa Mohamed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor.



Cimbom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.



MOSTAFA MOHAMED'E YOL GÖZÜKTÜ



Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı.



Mısırlı forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cimbom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.



GALATASARAY EN AZ 10 MİLYON EURO GELİR BEKLİYOR



Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in transferinden minimum 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.



24 yaşındaki Mısırlı futbolcuyu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor.



MOSTAFA MOHAMED'İN KARNESİ



Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmî maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı.



24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.