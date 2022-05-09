Fenerbahçe'de gözden düşmüştü! Barış Alıcı geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'de gözden düşen ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliğine transfer olan Barış Alıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... 24 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği'nde gösterdiği yüksek performansla yeniden Süper Lig'e göz kırptı. İşte devrede olan takımlar ve tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'de gözden düşen ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliğine transfer olan Barış Alıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...



Son dakika: Fenerbahçe’de gözden düşmüştü! Barış Alıcı geri dönüyor

24 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği'nde gösterdiği yüksek performansla yeniden Süper Lig'e göz kırptı.



Sırasıyla Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı, son olarak gittiği 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kendini buldu.



Son oynanan BB Erzurumspor maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Alıcı, bu golle takımını düşme hattından da uzaklaştırmış oldu.



SÜPER LİG EKİPLERİ DEVREDE



Bu sezon Gençlerbirliği'nde 8 gol 6 asistlik performans gösteren Barış Alıcı'yı başta Sivasspor ve Giresunspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibi yeni sezonda takımına katmak istiyor.



YERLİ STATÜSÜ İÇİN İYİ BİR SEÇENEK



Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'n açıkladığı yabancı kuralına göre 2022/2023 sezonunda kadrolarında 12 adet yabancı futbolcu yer alabilecek ve ilk 11'de 7 yabancı bulundurabilecek.



Bu sezon takımlar kadroda 14 sahada ise 8 yabancı oyuncu bulundurabilirken önümüzdeki sezon düşecek bu sayıdan dolayı Barış Alıcı, yerli oyuncu statüsünde görev alabilecek oyuncular konumunda iyi bir seçenek olarak gözüküyor.