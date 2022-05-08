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Beyaz Gazete
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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 8.05.2022 - 19:32 Güncelleme: 8.05.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de en önemli gündem maddesi yeni teknik direktör konusu. Sarı Lacivertlilerde başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta Portekiz'de Jorge Jesus'la görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Jorge Jesus, Rio Karnavalı için Brezilya'ya gitmişti.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Yeni teknik direktör konusunun merakla beklendiği Fenerbahçe’de Portekiz basınında yer alan gelişmeler öne çıktı. Portekiz basını, Jorge Jesus’un yeni adresinin Türkiye olacağını ve Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğunu savundu. Çıkan haberlerde Jesus’un Brezilya seyahatini bitirip Portekiz’e döneceğini, Flamengo ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını vurguladı. 67 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile görüşüp işi resmiyete bağlayacağı dile getirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus’u hoca adayları arasında öne çıkaran kriterler:

- Anahtar teslim hoca olduğu düşünülüyor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonlukları var. Lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim.

- Jorge Jesus güçlü bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var.

- Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor.

- Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.

- Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor.

JORGE JESUS'TAN SON DAKİKA FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda herkesin merakla beklediği Jorge Jesus için flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya seyahatini dün itibariyle tamamlayan ve ülkesi Portekiz'e geri dönen Jorge Jesus için artık sadece Fenerbahçe opsiyonu kaldı.

Brezilya'da eski kulübü Flamengo'dan beklediği görüşmeyi ve desteği bulamayan hatta üstüne tepki toplayan 67 yaşındaki çalıştırıcının Lizbon'a dönerken, "Artık kendi gölgeme bile güvenmiyorum. Ben buraya Flamengo'yu istikrarsızlaştırmaya ya da hoca sorunu yaratmaya gelmedi. Farklı görüşler ve düşünceler vardı" diyerek sitem ettiği belirtildi.

Portekizli hoca, Brezilya basınına da Fenerbahçe ile görüşeceğini vurgulayup, "Portekiz'e geri döndüğümde artık yeniden görüşmelere başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor, Fenerbahçe bekliyor. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermek zorundayım" dedi.
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