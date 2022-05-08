Filip Novak, Beşiktaş-Fenerahçe derbisine damga vurdu!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi son yılların en ilginç başlangıçlarından birine sahne oldu. Fenerbahçe'de Çekyalı savunmacı Filip Novak 6. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi ama iki penaltıya birden sebebiyet vererek büyük tepki gördü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Son yılların en ilginç maç başlangıçlarından birine sahne olan derbide henüz 1. dakikada sahaya atılan yabancı maddelerden biri İrfan Can Kahveci'ye isabet etti. Yıldız futbolcu dakikalarca yerde kaldı ve ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.



4. dakikada bu kez kullanılan köşe vuruşu öncesi Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddelerin ardından Fenerbahçeli futbolcular köşe vuruşunu kullanmaya gitmedi ve Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarınbı sakinleştirmeye çalıştı.



Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top Nvak'ın önünde kaldı ve Fenerbahçe 6. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.



Son dakika: Filip Novak, Beşiktaş-Fenerahçe derbisine damga vurdu 2 yıl sonra bir ilk

Bu golün santrası yapıldı ve 1 dakika sonra Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Novak penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı sonrası topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşu direkten döndü.



30. dakikada bu kez ceza sahası için Kenan Karaman'ı düşüren Filip Novak ikinci kez derbide penaltıya sebebiyet verdi. Hakem Arda Kardeşler önce oyunu devam ettirdi ardından VAR devreye girdi ve penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Ghezzal skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.



NOVAK'TAN 2 YIL SONRA BİR İLK



Filip Novak, Beşiktaş derbisinde 2 yıl sonra bir ilki başardı. Opta'nın geçtiği bilgiye göre Filip Novak, Mauricio Lemos'tan bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Lemos, Ekim 2020'de oynana Fatih Karagürmrük karşılaşmasında iki penaltıya sebebiyet vermişti.



TARAFTARLAR NOVAK'A TEPKİ



Beşiktaş derbisinde iki penaltıya sebebiyet veren Filip Novak, Fenerbahçe taraftarının da büyük tepkisini çekti.



Sarı Lacivertli taraftarkar Novak'a sosyal medyadan tepki gösterdi.