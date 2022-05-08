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Domenec Torrent'ten Başakşehir yorumu! 'Muslera'ya aşığım...'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Olduğum yerden çok memnunum. İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmam. Teknik ekip olarak kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var. Muslera'ya güveniyorum. Muslera'ya aşığım" dedi.

Ekleme: 8.05.2022 - 00:04 Güncelleme: 8.05.2022 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, ayrılığıyla ilgili başkan Burak Elmas ile bir şey görüşmediğini, kalan 2 haftada ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. İspanyol teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın analizini yapan Torrent, "İlk yarı çok dengeli bir maç oldu. Pozisyonlar yakalayabildik. Yakaladığımız kontratak pozisyonlarını bitiremiyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Başakşehir, formda, güzel ve net bir oyun stili olan bir takım. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Oyunlarını gerçekten çok beğendim. İkinci yarıda maçı onlar kontrol etti. Biz geri çekilmedik, onlar bizi geri çekilmeye zorladı." diye konuştu.

Kulübün karışık bir dönemden geçtiğini dile getiren Domenec Torrent, "Bu dönemde takım için bu kadar efor sarf eden oyuncularımı tebrik ederim. Eksik oyuncularımız da vardı. Savunmada Alpaslan'ı ayrıca performansından dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Torrent, takımın yavaş bir oyun oynadığının söylenmesi üzerine, "İki maç kaldı. Elime geçen takım bu şekilde. Harika bir takım ama özellikleri neyse o. 'Top ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı gider, geri gelirken onları da birlikte getirir.' diye bir söz var." şeklinde görüş belirtti.


Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımda kalıp kalmamanın kendi elinde olmadığını belirterek, "Önümüzdeki 2 maça odaklanacağım." dedi. Hafta içinde basında Galatasaray ile yolların ayrılacağı yönünde haberler olduğunu aktaran Torrent, "Olduğum yerden çok memnunum. İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmam. Şanslıyım çünkü gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya bakmıyorum. Gerçek olmayan şeyler çok ilginç. Normalde profesyonel bir ekipte birçok maç üst üste kaybedildiğinde antrenör değişikliği olabilir. Eğer bir hata yapıldıysa bazen kovulur veya yeni kontrat yapılmaz. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler söyleniyormuş ama neden böyle bir şey yapıldığını anlamıyorum. Herkes kendi işine devam ediyor. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Burak Elmas ile ayrılıkla ilgili görüşüp görüşmediklerinin sorulması üzerine 59 yaşındaki teknik direktör, "Dün bir toplantı yaptık ama takımın durumu ve genel konular üzerine konuştuk. Yazılan şeyler üzerine bir konuşma geçmedi. Teknik ekip olarak kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir senemiz daha var. Onun üzerine konuştuk. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz. Bunun altını çizdik." değerlendirmesinde bulundu.


"MUSLERA'YA AŞIĞIM"

Domenec Torrent, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın performansını beğendiğini belirterek, "Muslera'ya aşığım." dedi. Muslera'nın Medipol Başakşehir karşısında iyi bir maç çıkardığını anlatan 59 yaşındaki teknik adam, "Muslera'ya güveniyorum. Muslera'ya aşığım. Inaki Pena oynamıyor. Hak etmediği için değil, şu an sakat. Gelecek sezon çok büyük ihtimalle Barcelona'nın ikinci kalecisi olacak. İki çok iyi kalecimiz vardı. Önümüzdeki sene için kalecimiz Muslera. Pena ile konuştum. Kendisine, 'Sportif bir performansla alakalı bir karar değil.' dedim. Antrenör olarak kulübün çıkarlarını gözetmem gerek. Gelecek sezon birinci kaleci Muslera olduğu için onunla oynamamız gerektiğini söyledim. Muslera'nın sadece kaleciliğini değil kaptan olarak takıma verdiklerini çok beğeniyorum." diye konuştu.

Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin çalışmalarına seçim sürecindeki yasal sınırlar içinde devam ettiğini vurgulayan Torrent, "Odaklandığımız şey seçim sürecinde yasal olarak neler yapabileceğimiz. Çok çalışan bir sportif direktör. Bir oyuncuyla görüşürken neyi yapıp neyi yapamayacağını bilmesi lazım ki ona göre konuşsun. Zaten birçok oyuncuyla iletişim kurdu, çalışmayı durdurmadı, her gün çalışmaya devam etti. Genel kuruldan sonra seçim sürecinde var olan kontratlar korunacak ama yeni bir kontrat yapmasıyla ilgili çekinceler vardı. Çok çalışıyor, bütün hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Dışarıdan kendimizi izole etmek durumundayız. Dışarıda birçok şey söyleniyor ve onlardan etkilenmemek lazım. Yeni bir başkan gelirse Sensibile ile çalışıp çalışmayacağını bilemem." diyerek sözlerini tamamladı.


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