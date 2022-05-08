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Derbide ortalık karıştı! İrfan Can yere yığıldı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının henüz 2. dakikasında Beşiktaş tribünlerinden atılan yabancı madde İrfan Can Kahveci'nin başına isabet etti.

Ekleme: 8.05.2022 - 20:48 Güncelleme: 8.05.2022 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olaylı başladı. Maçın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe'nin serbest vuruş kazandığı pozisyon sonrası topun başına İrfan Can Kahveci geçti.

Tribünlerden atılan yabancı maddenin milli futbolcunun başına gelmesi sonrası oyun kısa bir süre durdu.

Sahaya giren sağlık heyeti, İrfan Can'a hemen müdahale ederken yıldız solak tedavisi sonrası ayağa kalktı.

2 dakika sonra oyun bir kez daha durdu. Fenerbahçe'nin kazandığı korner öncesi benzer bir olay yaşandı, oyun kısa bir süre sonra devam etti.
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