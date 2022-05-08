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Beyaz Gazete
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Derbide ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 36. haftası sezonun son derbisine sahne olacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi, saat 19.00'da başlayacak ve maçı hakem Arda kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ekleme: 8.05.2022 - 18:16 Güncelleme: 8.05.2022 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kartal için bir diğer ihtimal de Trabzonspor'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş derbide galip gelmek istiyor.

Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in teknik direktörlüğe gelmesinden sonra oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan Fenerbahçe ise üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.

Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE CEZALI FUTBOLCULAR
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde Montero ve Valentin Rosier kart cezalısı, Domagoj Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak.

Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
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