Derbi sonrası Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Maç biter bitmez saha karıştı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından VIP tribününün olduğu bölüm karışırken Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Dev derbi karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Maçı bitiş düdüğünün ardından saha içi ve saha dışı karıştı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...



DERBİ GERGİN BAŞLADI



Beşiktaş-Fenerbahçe derbi gergin başladı. Maçın henüz 1. dakikasında Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Tribünden atılan yabancı maddelerden biri İrfan Can Kahveci'ye isabet etti. Yıldız futbolcu dakikalarca yerde kalırken Mert Hakan Yandaş ile birlikte maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.



NOVAK TARİHE GEÇTİ



Tribünlerden atyılan yabancı maddeler Fenerbahçeli futbolcuların köşe vruşu kullanmalarına da engel oldu. Maçın 5. dakikasında Mert Hakan Yandaş köşe vuruşu kullanmaya gittiği anda sahaya yabancı madde yağdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu Serdar Dursun'un önünde kaldı Golcü futbolcu boş pozisyondaki Novak'a bıraktı ve Çekyalı savunmacı Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



Bu golün santrası yapıldı ve bu kez Novak penaltıya sebebiyet verdi. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın 30. dakikasında Filip Novak bu kez ceza sahası için Kenan Karaman'ı düşürdü. Hakem Arda Kardeşler önce oyunu devam ettirdi ardından VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi. Bu kez topun başına geçen Ghezzal durumu 1-1 yaptı.



Derbide 1 gol atıp 2 penaltıya sebebiyet veren Filip Novak, Beşiktaş derbisinde 2 yıl sonra bir ilki başardı. Opta'nın geçtiği bilgiye göre Filip Novak, Mauricio Lemos'tan bu yana bir Süper Lig maçında iki penaltıya sebebiyet veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Lemos, Ekim 2020'de oynana Fatih Karagürmrük karşılaşmasında iki penaltıya sebebiyet vermişti.



BATSHUAYİ TEPKİ GÖSTERDİ



Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Michy Batshuayi bu değişiklikten sonra mutlu olmadı. Tecrübeli futbolcu kenara gelirken Valerien Ismael'e sitem etti. Michy Batshuayi doğrudan soyunma odasına gitti.



MAÇ SONU SAHA İÇİ VE SAHA DIŞINDA BÜYÜK GERGİNLİK



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin btiş düdüğünün ardından hem saha içi hem saha dışında büyük gerginlik yaşandı. VIP tribününün olduğu bölümde bazı taraftarların futbolculara tepki gösterdiği gözlemlenirken Beşiktaş'tan Umut Meraş'ın da gösterilen tepkilere cevap verdiği görüldü. Polis ekipleri olaya el attı ve gerginliğe sebebiyet veren taraftarları kontrol altına aldı.



FENERBAHÇE TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRI



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı gerçekleşti. Skorer'in edindiği bilgiye göre maç sonu protokol tribününden çıkan bir Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe takım otobüsünü tekmeledi ve otobüs şoförüne küfür etti. Fenerbahçe takım otobüsü şoförünün ise Beşiktaş taraftarına "Size yakışıyor mu akıllı olun" dediği öğrenildi.