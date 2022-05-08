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Beyaz Gazete
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele edecek.

Ekleme: 8.05.2022 - 12:52 Güncelleme: 8.05.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

Valerien Ismael ile 5 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, ligde topladığı 54 puanla 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ise İsmail Kartal ile ligde önemli bir çıkış sağladı. Sarı-lacivertliler 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, arka arkaya 7 maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, topladığı 68 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan maç 2-2 sona ermişti.

Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Atiba, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Zajc, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun
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