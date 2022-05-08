Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele ediyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor.



Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanıyor.