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Beyaz Gazete
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Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi taraftarla tartıştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi için stada giderken bir taraftarla tartıştı. Çebi, Beşiktaş taraftarına "Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?" dedi.

Ekleme: 8.05.2022 - 20:44 Güncelleme: 8.05.2022 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.

Aracıyla stata giden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir taraftar "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz" diyerek bağırdı.

"Ali Koç'un gazına mı geliyorsun"
Bunun üzerine oldukça sinirlenen Çebi, "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" diyerek taraftara sert çıkıştı.

O anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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