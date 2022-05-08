Abdülkadir Ömür’ün zor anları: Şampiyonluk kutlamasında nefes alamadı!

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçında taraftarın yoğun ilgisine maruz kalan yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür’ün görüntüleri ortaya çıktı. O anı “Bayılacak gibi oldum” sözleri ile anlatan Ömür’ün zor anları bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayan Trabzonspor 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu kazandı. 40 binden fazla kişinin stadyumdan takip ettiği maç sonrasında taraftarlar sahaya inerek şampiyonluğu futbolcular ile kutladı. Futbolcuları omuza alan ve hatıra fotoğrafları çektiren bordo mavili taraftarlar Trabzonspor’un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür’e sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada fenalık geçiren Ömür’ün görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Genç oyuncuyla video çekilmek ve şampiyonluk sevincini ölümsüzleştirmek isteyen bir taraftarın kaydettiği görüntülerde, çok sayıda taraftar Abdülkadir Ömür’ü havaya kaldırarak sarılmaya çalışıyor. Taraftarların 'Adamsın Abdüş, Allah’ına kurban' sözleriyle sarılıp öpmeye çalıştığı Abdülkadir’in nefes almakta zorlandığı görülüyor. Görüntülerde, kalabalık arasında kalan Abdülkadir Ömür'ün ‘durun’ diyerek yardım istediğini fark eden bazı taraftarların, 'Bırakın, tamam, sakin olun, boğulacak' sözleri yer alıyor. İlgiyle izlenen görüntülerin sonunda Ömür’ün stadyum zeminine bırakıldığı ve nefes alabilmesi için etrafından çekilmeye çalıştığı da yer alıyor.



O ANLARI ANLATTI: NEFES ALAMADIM

Abdülkadir Ömür, ligin 36'ncı haftasında deplasmanında oynanan Atakaş Hatayspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk maçı sonrası sahada yaşadığı anları, "Boğazımdan tutuyorlar, biri formamı çekmeye başladı. Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. 'Ağabey nefes alamıyorum' dedim. Bırakın da beni nefes alayım. Sevineceğiz diye adamın biri kramponumu çıkarmaya çalışıyor. Bayılacak gibi oldum. O zaman ciddiye aldılar beni" sözleriyle anlatmıştı.