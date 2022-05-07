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Galatasaray zorlu Başakşehir deplasmanında! İlk 11 belli oldu

Süper Lig’de 36. Hafta heyecanı devam ediyor. Ligde kötü giden Galatasaray bugün zorlu Başakşehir deplasmanında moral bulmak istiyor. Galatasaray’ın maç öncesi ilk 11’i belli oldu.

Ekleme: 7.05.2022 - 18:13 Güncelleme: 7.05.2022 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 36. Hafta maçında Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Başakşehir ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ligde oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.


GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Galatasaray ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir (3B 4M), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Kasım 2019'da 1-0) ve hiçbir mücadelede rakip filere 2+ gol gönderemedi (toplam 5 gol).

İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son beş Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada 2-0'lık skorla alan Galatasaray (Eylül 2020), bu rekabette Nisan 2008-Mayıs 2010 arasından bu yana dış sahada üst üste 2+ maç kazanamıyor.

Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir (4G 2B), tek yenilgisini son iç saha karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ten aldı (1-2).


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